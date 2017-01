Marlone não leva o Puskás, mas Corinthians parabeniza jogador

Imagem: Internet

Clube usou as redes sociais para exaltar o golaço do meia



O golaço marcado contra o Cobresal, pela Libertadores, não rendeu a Marlone o Prêmio Puskás, de gol mais bonito de 2016, em festa de gala da Fifa, em Zurique, na Suíça. Ainda assim, o meia do Corinthians foi parabenizado pelo clube nas redes sociais.



O Puskás ficou com o malaio Mohd Faiz Subri, do Penang . Com 59,46% dos votos, Subri superou Marlone (22,86%) e a venezuelana Rodríguez (10,01%), com um golaço de falta marcado pela Super Liga da Malásia sobre o Pahang.