PROERD do 9º BPM realiza palestra sobre drogas e bullying em escola municipal

ESPERANTINA – Por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), a Polícia Militar (PM), realizou na manhã desta terça-feira (29), uma palestra para mais de 80 alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, com idades entre 9 à 15 anos da escola municipal Nova União em Esperantina. O tema abordado foi sobre drogas, bullying e suas consequências.

A palestra foi realizada pelo 1º tenente PM Vágner Vila Nova da Silva, instrutor e Coordenador Regional do PROERD. O evento foi na Câmara de Vereadores e contou também com policiais militares da Base Comunitária de Esperantina e professores da Unidade de Ensino.



De acordo com o tenente Vágner, as crianças e adolescentes foram orientadas sobre os riscos de se envolverem com drogas, as consequências geradas, fatores de risco e de proteção, os benefícios de uma vida saudável, bem como maneiras de enfrentar situações de Bullying (violência escolar) no ambiente escolar, assim como implicações civis e penais para quem pratica esse tipo de violência.