Jennifer Lopez canta em português ao lado de Roberto Carlos

Foto: Internert Roberto Carlos contou com a parceria de ninguém menos que Jennifer Lopez em sua nova faixa de trabalho, "Chegaste". O dueto marca não só o encontro inédito dos dois ídolos, como a primeira vez em que J.Lo cantou em português

Nesta sexta-feira (16), Roberto Carlos divulgou uma nova faixa com um dueto para lá de inusitado. Na romântica “Chegaste”, o cantor brasileiro dividiu os vocais com ninguém menos que a diva do pop, Jennifer Lopez.



“A música inédita de Roberto Carlos e Jennifer Lopez. O primeiro encontro entre os dois e a primeira vez que J.Lo canta em português”, anunciou a página oficial do veterano no Facebook.



A gravação da faixa, que aconteceu em outubro, nos Estados Unidos, vinha causando a maior ansiedade entre os fãs da dupla, que elogiaram o resultado. “Lindíssima, parabéns, meu Rei!”, disse uma usuária do Twitter. “Belíssima”, exaltou outro. “Ótimo trabalho! Bonita, suave e com uma interpretação impecável, parabéns pelo capricho e talento dos dois”, completou um terceiro.



A composição da letra foi da cantora porto-riquenha Kany García, que chegou a compartilhar um registro em companhia dos dois ídolos. “Acontece algo muito mágico em nome da música junto a esses dois seres espetaculares. J.Lo e Roberto Carlos, que bênção tão grande”, derreteu-se na ocasião. A versão nacional foi de responsabilidade do 'Rei'.



Um clipe da faixa será lançado no próximo dia 23, quando irá ao ar o tradicional Especial Roberto Carlos 2016, na TV Globo.