PM prende quadrilha após tentativa de roubo e homicídio em Axixá

Quatro homens foram presos na manhã desta segunda-feira, 30, após frustrada tentativa de roubo e homicídio contra um empresário no município de Axixá. Conforme levantamento feito pelo portal Voz do Bico, dois homens teriam invadido, por volta das 05h, a casa de um empresário da cidade, enquanto um quarto homem dava apoio logístico com uma moto e um veículo. Dentro da casa efetuaram disparos, o que teria chamado à atenção de vizinhos e despertado a vitima que conseguiu se trancar em um cômodo da residência e chamar a Polícia Militar. Diante das circunstâncias desistiram de consumar o crime e empreenderam fuga.



Com a policia no encalço do bando, fugindo em direção a São Bento, o motorista do siena perdeu o controle da direção e o carro saiu da pista e ficou preso em uma ribanceira. Ainda conforme informações colhidas pela reportagem, os bandidos fizeram disparos contra populares que passavam pelo local. Três fugiram em uma moto e o quarto, Antônio Luiz Martins da Silva, 34 anos, chegou a tentar fugir pelo matagal, mas foi logo apanhado pela Polícia Militar. Este, conforme as informaçõe têm várias passagens pela polícia, inclusive por sequestro e tem mandado de prisão em aberto.

A Polícia Militar fechou o cerco e em Tocantinópolis foram presos Fábio Junior Maximiliano da Silva, 34 anos, também com ficha corrida junto à justiças, Claudison Fernandes da Silva, 36 anos, Agente de saúde de Axixá e Jonathn Camargo. Este último portava arma de fogo no momento da prisão.



Foram apreendidos um revolver 38, 14 munições intactas e uma deflagrada, dois celulares, uma moto e o carro Siena, este com registro de roubo.



Com exceção de Jonathn, todos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Augustinópolis e responderão por formação de quadrilha, tentativa de homicídio, tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo, e roubo de veículo.