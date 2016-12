Prefeito eleito de Augustinópolis, Júlio Oliveira, divulga nomes de seis secretarios

AUGUSTINÓPOLIS - Logo após a eleição de 02 de outubro, em que foi eleito prefeito com 4913 votos, Júlio Oliveira (PRB) diz que desde então tem se debruçado na formação de seu secretariado. “É necessário que montemos um quadro técnico e competentes para que possamos dar os resultados que a população espera e a cidade precisa”, ponderou. Diplomado no último dia 12, e faltando poucos dias para posse, o prefeito eleito informou ao portal Voz do Bico seis nomes já definidos dos secretários que irão integrar a equipe de governo a partir de 1º de janeiro de 2017.



Entre os nomes já definidos que comporão as respectivas secretarias estão: Paulo Esse, Secretaria Municipal de Administração; Fábia Ferreira, Secretaria Municipal de Finanças; Basílio Oliveira, Secretária de Infraestrutura; Renata Pereira, para Secretária de Municipal de Educação; Marlene Xavier, Secretária Municipal de Ação Social e Lidiane Pereira, secretária da Saúde.



Ainda não foram definidos: Chefe de Gabinete, e os titulares das Secretarias de Esporte, Agricultura e Meio Ambiente, e será criada a Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, que também ainda não tem nome definido para ocupá-la.



Veja o perfil do novos secretários





Paulo Esse, Fábia Ferreira, Basílio Oliveira, Lidiane Almeida, Marlene Xavier e Renata Sousa (da direita para esquerda)



Paulo Essse: Técnico contábil, com 14 anos de serviço na área pública, nas funções de Encarregado de Esporte (Augustinópolis), chefe do Departamento de Contabilidade (Augustinópolis), Secretário Executivo (Setor de Finanças) e Diretor de Controle Interno (Itaguatins).



Fábia Ferreira: Graduada em Administração; há sete anos e meio Encarregada de Convênios da município de Augustinópolis. Trabalhou por mais de 18 anos na iniciativa privada na área de administração.



Basílio Oliveira: Ensino médio completo, foi vereador do município de Augustinópolis (2005/2008).



Renata de Sousa: Renata Pereira de Sousa Oliveira, pedagoga, graduanda em Letras e especialista em Coordenação Pedagógica, Psicopedagogia Clínica e Institucional. É professora efetiva do Sistema Municipal de Educação há 17 anos.



Lidiane Almeida: Graduada em Enfermagem pela Faculdade do Bico do Papagaio – [Fabic], é servidora da Prefeitura Municipal de Augustinópolis desde Janeiro do ano de 1992. Atuando como Recepcionista, Digitadora, Assistente Administrativo no Departamento de Contabilidade e Secretaria de Finanças. Secretária Executiva na Secretária de Administração. Secretária de Administração. Secretária Escolar na Escola Anacleto Paulino da Silva. Secretária Executiva na Secretaria de Saúde desde agosto de 2013.

Marlene Xavier: Formada em pedagogia, especializada em Orientação Educacional e Docência do Ensino Superior, com experiência em Elaboração de Projetos Educacionais e acadêmicos, Conferências e audiências públicas. Foi professora no Ensino Fundamental, Médio e Superior. Foi orientadora educacional da Rede Municipal de Ensino e em 2009 assumiu a Pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social.