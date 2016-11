Augustinópolis e Araguatins estão entre as cidades com alerta de Dengue, Zika e Chikungunya emitido pelo MS

O município de Augustinópolis foi classificado em situação de alerta para Dengue, Zika e Chikungunya. Os dados fazem parte do levantamento rápido de índices para Aedes Aegypti (LIRAa) 2016, divulgado pelo Ministério da Saúde.



O Ministério fez o levantamento em 3704 cidades brasileiras que possuem mais de dois mil imóveis. Realizado em outubro deste ano, o levantamento é a arma principal para o combate ao mosquito Aedes Aegypti. O município de Augustinópolis atingiu o índice um, ficando em situação de alerta para um possível surto das doenças.



Os depósitos de água, como tonéis, tambores e caixas d’água, foram apontados como os principais tipos de criadouro. Mas o lixo foi o fator predominante para a emissão do alerta, onde foi encontrado maior número de focos de proliferação do mosquito.



ARAGUATINS



O município araguatinense, da mesma forma que a cidade de Augustinópolis, atingiu o índice um, ficando em situação de alerta. Os focos encontrados em Araguatins são semelhantes aos encontrados em Augustinópolis, e o maior vilão também tem sido o lixo.

O Ministério da Saúde tem emitido esse alerta como forma de chamar a atenção para as consequências das doenças causadas pela chikungunya, zika e dengue, além da importância de eliminar os focos do Aedes.