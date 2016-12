Metade dos seus amigos não te considera amigo de verdade

Já diria Milton Nascimento que "amigo é coisa para se guardar de baixo de sete chaves". Ainda mais sabendo os resultados de um estudo publicado recentemente no periódicoPLoS One: segundo os pesquisadores, só metade dos nossos amigos também nos considera amigo deles.

A pesquisa foi realizada com 84 universitários da mesma sala. Os cientistas pediram que os alunos avaliassem todas as pessoas da classe, avaliando suas personalidades em uma escala de zero a 5, sendo zero "eu não conheço essa pessoa" e 5 "um dos meus melhores amigos". Para ser considerado um amigo, o estudante tinha que ser avaliado com, no mínimo, uma nota 3. Os participantes ainda escreveram quais notas esperavam que a pessoa que estavam avaliando lhes daria.



O resultado foi um tanto quanto triste: somente 53% das amizades eram recíprocas. Os cientistas acreditam que um dos motivos que pode explicar um número como esse é a dificuldade que temos em pensar como as pessoas nos vêem. No caso, você pode achar que é um amigo indispensável quando, na verdade, não é.



Como era uma amostragem pequena, os pesquisadores fizeram outros experimentos parecidos em grupos maiores, de 82 a 3,1 mil pessoas, e tiveram resultados parecidos — em um deles, inclusive, somente 34% das amizades eram recíprocas. Ou seja, dá mesmo para contar quem são os amigos de verdade nos dedos.