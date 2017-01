Laticínio clandestino é interditado pela Adapec

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) interditou um laticínio clandestino em Augustinópolis nesta quarta-feira, 18, após uma denúncia anônima. O estabelecimento apresentou problemas estruturais, higiênico-sanitárias e de produção de produtos lácteos. Cerca de 120 quilos de massa fermentada para produção de queijos, oriundos de leite não pasteurizado, foram inutilizados.



De acordo com a inspetora de Defesa Agropecuária da Adapec, Kelly Alinny Timbó, o estabelecimento já havia sido notificado no dia 9 de janeiro, deste ano, em relação às irregularidades, porém continuou com as atividades. “Pelo não cumprimento das exigências previstas na legislação estadual, que prevê, entre outros, equipamentos e utensílios compatíveis com a finalidade de produção, a empresa é interditada até se adequar”, explicou.



Inspeções



O presidente da Adapec, Humberto Camelo, ressaltou que existem três tipos de sistema de inspeção de produtos de origem animal, que se adéqua aos pequenos, médios e grandes empresários: o Serviço de Inspeção municipal (SIM), o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e o Serviço de Inspeção Federal (SIF). “A produção sem registro é considerada clandestina por não atender as exigências sanitárias e não ter uma avaliação de qualidade que forneça segurança alimentar”, destacou.



O Tocantins possui registrados no SIE, que é executado pela Adapec, 25 indústrias que produzem e comercializam produtos de origem animal. Destes, 15 são laticínios que processaram em 2016 mais de 19,8 milhões de litros de leite para fabricação de queijo, iogurte, leite pasteurizado, entre outros.



Fonte: Adapec