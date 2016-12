É normal acordar durante a noite para urinar?

De uns tempos pra cá me levanto 3 vezes por noite para urinar. Por que acontece isso?

Levantar durante a noite para urinar é uma condição conhecida como noctúria.

Não há um número de vezes normal para acordar para ir ao banheiro. "Só o fato do paciente despertar para urinar já sinaliza alguma condição de saúde", afirma Carlos Belucci, coordenador do departamento de urologia feminina da Sociedade Brasileira de Urologia.

A ação pode ser sintoma de diversas doenças: problemas cardíacos, respiratórios, vasculares, no aparelho urinário e diabetes. No caso dos homens, as doenças de próstata também estão entre as possibilidades.

Além disso, a constante interrupção do sono pode ter impactos negativos na qualidade de vida e afetar o rendimento na vida profissional.

A partir do histórico do paciente e de um exame físico inicial, especialistas conseguem delimitar possíveis causas.