FGTS poderá ser sacado por mais de 130 mil trabalhadores do Tocantins

No Tocantins 132 mil trabalhadores vão poder sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 138 mil contas que estão inativas. O período para a retirada do dinheiro começa no dia 10 de março. Ao todo, devem ser retirados R$ 107 milhões, dinheiro que pode movimentar a economia do estado.



O armado de construção José Ribamar descobriu que tem três contas inativas. Ele diz que já tem planos. “Vai ajudar a terminar a minha casa”.



Para facilitar o atendimento a partir desta quarta-feira (15) até sexta-feira (17), as agências vão abrir mais cedo, às 8h e fechar mais tarde, às 16h. E uma vez por mês algumas agências vão abrir aos sábados de manhã.



Além das agências de Palmas, quem mora em Araguaína. Gurupi e Guaraí também vai contar com atendimento da Caixa aos sábados, para esclarecer dúvidas sobre o saque do FGTS.



Cerca de 80% dos saques disponíveis são inferiores a R$ 1,5 mil. Os pagamentos vão ser feitos a partir do dia 10 de março para quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, e a partir de 10 de abril para quem faz aniversário em março, abril e maio.



Podem sacar a partir de 12 de maio quem faz aniversário em junho, julho e agosto. Em 16 de junho poderão sacar os aniversariantes de setembro, outubro e novembro. No dia 14 de julho o saque estará disponível para quem nasceu em dezembro.



O administrador Carlos Eduardo está comemorando, conferiu o extrato e viu uma boa ajuda nessa época de crise. “Estou planejando o que fazer com o dinheiro, pretendo fazer viagens e antecipar algumas dívidas pendentes".