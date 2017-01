Peixes podem se comunicar por meio de urina

Alguns animais emitem sinais óbvios de comunicação. Os pássaros cantam, os leões rugem, cachorros latem… Mas existe uma categoria inteira de sinais no mundo natural que nós, seres humanos, raramente somos capazes de notar.



Segundo pesquisadores, alguns bichos podem usar vibrações sísmicas, eletricidade e luz para entrar em contato com outros seres vivos. E foi procurando por essas formas menos convencionais de comunicação que os cientistas fizeram uma descoberta: peixes podem enviar sinais químicos pela urina.



No estudo, a espécie analisada foi a Neolamprologus pulcher, da família Cichlidae, que pode pode ser encontrada em lagos de água doce da Tanzânia, da República Democrática do Congo e da Zâmbia, por exemplo.



Em um aquário, peixes grandes e pequenos foram separados por um divisor transparente. Metade da placa continha pequenos furos para permitir que a água fluísse de um lado para outro. Os cientistas injetaram na água um corante violeta, que deixa a urina visível.



Toda vez que os animais se viam através do vidro, nadavam em direção ao divisor e levantavam suas barbatanas para urinar. O comportamento, segundo os pesquisadores, acontecia durante interações agressivas.



“Eles também mudaram a forma como fazem xixi”, afirmou a equipe à Behavioral Ecology and Sociobiology. “Como eles estão separados por uma barreira sólida, não conseguiam detectar a urina do adversário. Em uma tentativa de transmitir sua mensagem, eles urinaram mais ainda”, explicaram.



Para os cientistas, os resultados devem enfatizar a importância de procurar por formas de comunicação menos visíveis, que permitam estudar mais e compreender melhor os hábitos dos animais.