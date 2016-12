Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

É muito comum haver confusão na divisão entre verduras, legumes e hortaliças. Muitos confundem as categorias e alguns acreditam se tratar dos mesmos alimentos. Então, vamos às diferenças!

As verduras e os legumes fazem apenas parte da divisão das hortaliças, que na verdade são os vegetais cultivados em horta. Além destas duas, segundo o Ministério da Saúde, existe também outra divisão: as raízes, ou, se preferirem: tubérculos ou bulbos.



Mas o que é cada uma? Confiram o quadro a seguir:







Vale ressaltar que tanto os vegetais ou os legumes como também as raízes são importantes para garantir uma alimentação saudável, rica em fibras e nutrientes, não sendo possível definir qual das duas classificações são mais ou menos benéficas a nossa saúde. Por isso, apostem em uma dieta equilibrada, juntando sempre esses alimentos ou, pelo menos, intercalando-os.



