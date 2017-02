Agora você pode proteger a sua conta do WhatsApp com senha

O WhatsApp atualizou seu aplicativo para smartphones e agora permite que você proteja a sua conta com uma senha numérica de seis dígitos.



A novidade funciona para aumentar a segurança no ato do primeiro login, quando você configura o WhatsApp em um novo aparelho. Isso funciona como uma camada de proteção adicional à sua conta. Antes, era preciso apenas receber um código no seu número de celular para acessar todo o histórico de mensagens armazenado no smartphone.



Para ativar o recurso, você precisa ir às configurações do aplicativo, selecionar “Conta”, depois “Verificação em duas etapas” e então escolher a sua senha. O WhatsApp também pede um e-mail para recuperação da sua senha caso você a esqueça.



Por enquanto , ainda não há uma forma oficial de configurar uma senha de acesso ao aplicativo. Para isso, é preciso utilizar soluções como o Samsung Knox ou o AppLock.



O WhatsApp tem 1,2 bilhão de usuários ativos no mundo, sendo mais de 100 milhões no Brasil.