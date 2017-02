Carrasco Bonito comemora 26 anos de emancipação com festa e inauguração de obras

As comemorações pelos 26 anos de emancipação política do município de Carrasco Bonito, que ocorre no dia 20, aconteceram na manhã desse sábado, 18. Na ocasião houve cavalgada que saiu da zona rural do município e percorreu as principais ruas da cidade e inauguração de várias obras.



O dia começou com um café da manha na Fazenda Carneiro, de onde saiu a II Cavalgada de Carrasco Bonito rumo ao centro da cidade. Os Cavaleiros e Amazonas saíram da fazenda em diversas comitivas e desfilaram pelas principais ruas e avenidas de Carrasco Bonito, passando em frente a Igreja Católica, onde fizeram homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos cavaleiros e tropeiros.



Na ocasião, o prefeito de Carrasco Bonito, Carlos Alberto, recebeu várias autoridades da região. Entre elas o Deputado Federal Lázaro Botelho, o Deputado Estadual Rocha Miranda, o Prefeito de Augustinópolis Julio Oliveira, o Prefeito de Sítio Novo, Alexandre Farias, o Prefeito de Sampaio, Armindo Cayres e o Prefeito de São Bento, Ronaldo Parente.



Diversa obras foram inauguradas no evento, como o portal da Cidade, a academia da Saúde, a Estrada Vicinal e a Escola Padrão. Além destas obras, após a comitiva sair da cidade, o grupo de dirigiu para a fazenda Açaizal, de Tiãzinho Antunes, onde foi inaugurado o Parque de Vaquejada Maria Helena.



Adiamento



As festividades haviam sido marcadas para a sexta-feira, 17, contudo foram canceladas em luto pelo falecimento do ex-vereador, comerciante e pioneiro de Carrasco Bonito, Ezaquiel, que residia no povoado Vinte Mil.

Café da manhã na Fazenda CarneiroComitiva chegando na cidadeEncontro das comitivasPrefeito Carlos Alberto em entrega de troféusNovo Portal de Carrasco BonitoComitiva em direção à cidadeHomenagem a Nossa Senhora Aparecida