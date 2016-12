Secretário e pai do prefeito de Praia Norte divulga Nota de agradecimento e deseja boa sorte ao novo gestor

PRAIA NORTE – Secretário de Finança e Infraestrutura na gestão do município de Praia Norte que se encerra neste dia 31 de dezembro, Jaime Pinheiro foi de uma forma ou de outra figura chave na politica praianortense nos últimos 20 anos. Começou com o sogro Tupã, primeiro prefeito da cidade, passando pelo irmão, Gilmar pinheiro e culminando com ao Jader Pinheiro.



Durante este anos houve o desgaste comum e inevitável, mas o secretário acredita que neste anos cumpriu com eficiência se papel como auxiliar próximo dos gestores, principalmente do filho.



Em nota, Jaime Pinheiro agradece os colaboradores e deseja sucesso ao novo prefeito, Ho Che Mim Araújo. Veja nota na íntegra.



Nota de agradecimento



Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso bondoso e amado DEUS e ao povo praianortense pela oportunidade de estarmos todos estes vinte anos [1° de janeiro 1997 a 31 de dezembro 2016] fazendo parte da administração de nosso município de forma direta, na condução do desenvolvimento da nossa querida Praia Norte.



Quero agradecer também a todos os meus colegas secretários, que tão bem desempenharam a função a eles outorgada: ao Dr. Jorge Carvalho, grande profissional que conduziu com muita eficiência o controle interno nos últimos 8 anos; à professora Aureni Soares Pinheiro Milhomem, que, com muita maestria e dedicação desempenhou seu trabalho como secretária de Educação; à dona Elcimar Cirqueira, assistente social, fez a diferença de forma positiva à frente da Secretaria de Assistência Social, com profunda dedicação e amor por essa população; ao Iderlan Borges Pinheiro, grande secretário que batalhou na condução da Secretaria de Saúde, mantendo os médicos, enfermeiros e fazendo com que a saúde de Praia Norte fosse admirada em toda a região; também ao Claudino Martins e ao Alon Millhomem, pelo brilhante serviço prestado à frente da CPL, trabalho desenvolvido com grande eficiência técnica e ética; ao meu a amigo, Dr. Francisco Esequiel Santos, excepcional secretário, comprometido com a ética e moralidade e com o desenvolvimento deste município; também externo meus agradecimentos a Herlon Pontes, Jackson Jaime Felix Pinheiro, Josi Cruz, Francinaldo Rodrigues, Miguel Jovino Sousa, José de Ribamar Lopes Mota e todos os que fizeram parte de nossa equipe técnica.



Não poderia de deixar de agradecer de maneira especial também a dois grandes profissionais que têm todo meu respeito e consideração, e que prestaram relevantes serviços para nossa municipalidade: Dr. Maurício, advogado que representou com reponsabilidade e legalidade a este município nas instâncias judiciarias, e Amaurílio, contador que prestou excelentes serviços contábeis a esta gestão.



Enfim, agradeço sinceramente a todos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o crescimento deste município. Deixo o comando das funções à frente desta administração com minha consciência tranquila e com sentimento de dever cumprido. Como em qualquer democracia, sei que existem descontentes com minha permanência na administração, mas o nosso compromisso sempre foi PROMOVER O BEM COMUM A TODOS, e isso foi o que buscamos fazer, sempre pautados nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência com a coisa pública.



São estes os instrumentos pelos quais muitas vezes deixamos alguns não satisfeitos com as ações governamentais. Mas são estas as armas de defesa do erário e do interesse público.



Sinto-me lisonjeado ao saber que ajudei a construir a história politica, administrativa, e social deste município. Eu passarei, assim como tudo nesta vida, mas o meu legado e ações permanecerão para esta e para as futuras gerações fazerem um julgamento com equidade e justiça.



Desejo ao novo prefeito, que começa seu mandato neste 1º de janeiro, e a toda a sua equipe de governo, muito sucesso, e que busquem sempre avançar ainda mais nas conquistas para o nosso povo. Que superem todas as dificuldades, que não são poucas, sendo cada vez mais eficientes, sábios, corretos, e que tragam felicidade uma melhor qualidade de vida a todos os cidadãos. É isso o que todos querem, e eu estarei aqui, nesta cidade que tenho orgulho de morar, para contribuir, de uma forma ou de outra, para o bem de nossa cidade e da população praianortense.



Muito obrigado.

Jaime Pinheiro