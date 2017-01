Bill Gates está financiando tratamento revolucionário para AIDS

A busca pelo fim da epidemia de HIV no mundo — principalmente na África — ganhou um aliado de peso. Bill Gates irá financiar, através da Fundação Bill & Melinda Gates, pesquisa para um novo e revolucionário tratamento.



O investimento é de cerca de US$ 140 milhões para o desenvolvimento de um implante que reduz consideravelmente as chances de uma pessoas ser infectada pelo HIV. O tratamento foi desenvolvido pela norte-americana Intarcia Therapeutics.



A base da técnica é a profilaxia pré-exposição. Nesse método, o paciente é obrigado a tomar medicamente diariamente. A revolução financiada por Bill Gates seria justamente o fato de que o novo tratamento exige um comprometimento muito menor da pessoa que se trata.



Para chegar a isso, o projeto pretende implantar um pequeno objeto na região subcutânea da pele. Esse produto distribui um fluxo constante de medicamentos anti-HIV no corpo do paciente por até um ano.



“Estamos otimistas em relação à perspectiva de um dispositivo profilático implantável que pode fazer uma grande diferença para as pessoas mais necessitadas”, afirma Sue Desmond-Hellmann, CEO da Fundação.