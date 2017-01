Ex-prefeita de Augustinópolis disse que transmitiu a prefeitura com total transparência

AUGUSTINÓPOLIS - “Concluímos o mandato neste dia 31 de dezembro 2016, e transmitimos a prefeitura municipal de Augustinópolis, com total transparência na transição, respeitos as leis e o processo Democrático”, disse a ex-prefeita de Augustinópolis, dona Deijanira Almeida Pereira, ao portal Voz do Bico, logo após solenidade de transmissão de cargo ao prefeito Júlio Oliveira. Ela afirmou também que a transparência pode ser classificada como a maior marca de sua gestão.



Ela lembrou a nossa reportagem que apesar de quase dois anos seguidos de recessão no país, e consequentemente queda das receitas em todas as esferas do Poder Público, entregou o município ao novo gestor com dinheiro em caixa, saldo para pagar 15º salario, prefeitura sem nenhuma pendência e sem dividas a pagar. “Chegamos ao final com o município dentro da nossa realidade com saúde financeira, ímpar em nossa região”.



A prefeito aproveitou a reportagem para agradecer a todos que de forma direta ou indiretamente contribuíram com o “sucesso” gestão, ressaltando agradecimento em especial à população de Augustinópolis. “Esta sim, motivo e causa maior do nosso compromisso em todos os nossos trabalhos aqui realizados”.



Posse



Diferentemente de quando tomou posse, que teve que pegar a chave da prefeitura com a copeira do prédio, a prefeita fez a transição de faixa, entregou as chaves da prefeitura para o novo prefeito e, em seu discurso, ressaltou que “uma cidade é sempre mais importante do que o seu governante” e desejou sorte ao novo gestor. Leia abaixo o discurso na integra.



Íntegra do discurso



Boa noite a todos, Permitam-me que eu inicie minhas palavras explicitando a grande alegria e emoção que sinto por poder estar aqui, nesta noite, juntamente com todos os setores produtivos da indústria, do comércio e do serviço, entregando o comando do nosso município ao novo prefeito de Augustinópolis Júlio Oliveira.



A partir de agora torcemos para que cada augustinopolino seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos, que ajude preparar as crianças e jovens, neste processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro! Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade mais justa.



“Uma cidade é sempre mais importante do que o seu governante. Uma cidade é sempre maior do que projetos pessoais e políticos de qualquer um”. Acreditando nisso, nossa equipe trabalhou estes quatro anos com afinco, superando dificuldades, transpondo obstáculos, para promover qualidade de vida melhor para todos.



Aproveito ainda o momento para externar minha gratidão a toda minha equipe que foi fundamental por todas as ações executadas.



Dentro de poucos minutos O NOVO VAI ACONTECER! Novo ano, Nova gestão, Novas esperanças, Novas expectativas. Façamos uma prece neste momento histórico de Augustinópolis.



Vamos pedir a Deus por todos nós, saúde e sabedoria, para que toda energia positiva de um povo seja absorvida pela nossa cidade. Em todos âmbitos, em todas as idades. Mais entusiasmo, esperança e satisfação pessoal tanto para os homens do campo, como da cidade.

“Em especial, seguimos dispostos a servir ao lado daqueles que acalentam sonhos e desejam construir, com muita garra, um futuro melhor para nós e para as gerações de nossos filhos”.