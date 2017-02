Halum é eleito para compor Mesa Diretora da Câmara dos Deputados

Foto: Douglas Gomes

Por Mônica Donato



Com uma votação expressiva de 383 votos, o deputado republicano César Halum (PRB-TO) foi eleito suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados nesta quinta (2). O parlamentar concorreu pelo bloco PMDB, PSDB, PP, PR, PSD, PSB, DEM, PRB, PTN, PPS, PHS, PV e PT do B, que também elegeu o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), em primeiro turno, para presidente da Casa no biênio 2017-2018.



Após o resultado, Halum concedeu entrevista coletiva e creditou o sucesso de sua candidatura ao seu histórico de trabalho na Casa desde 2011. “Estou muito feliz com a significativa votação que recebi. Isso é fruto da generosidade dos amigos que fiz ao longo de dois mandatos. A forma como tratamos os companheiros, no dia a dia, faz com que sejamos lembrados numa disputa importante como essa”, disse.



O republicano agradeceu de forma especial ao PRB que o indicou como candidato oficial. “Tenho muita gratidão ao meu partido. Nele tenho recebido apoio de todas as formas. Sei que havia outros parlamentares na bancada preparados para assumir essa indicação e eu tive a oportunidade de recebê-la. Vou procurar honrar a todos os que vestem a camisa do PRB”, afirmou.



Halum lembrou que o cargo exigirá dele uma dedicação ainda maior, já que terá a responsabilidade de compor a Mesa Diretora, órgão que dirige os trabalhos legislativos e serviços administrativos da Casa. “Costumo dizer que ninguém foi eleito para brincar. Representamos milhões de brasileiros, que são afetados diretamente com o que decidimos aqui. Vou me preparar, cada dia mais, para desempenhar a função com afinco e eficiência”, acrescentou.