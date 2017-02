Mesmo com chuva a primeira noite do Carnapital de Augustinópolis foi um sucesso

VEJA ABAIXO IMAGENS DA ABERTURA E 1ª NOITE DE CARNAVAL DE AUGUSTINÓPOLIS

Com a praça cheia e a animação à flor da pela, a abertura do Carnapital de Augustinópolis na Praça Ary Valadão, reuniu uma multidão na noite deste sábado para domingo. Mesmo com chuva, centenas curtiram a primeira noite do carnaval, que promete agitar a cidade até terça-feira (28).Conforme Aliryo Sergio, secretário de Cultura e Turismo municipal, a primeira noite foi um sucesso, tendo como atrações o cantor Augustinopolino Fábio Rodolfo e Netto Gaspazinho. A primeira noite contou também com volta do tradicional bloco Beco Sem Saída e Cinquentins, e a participação de outros tantos blocos, como “Oslatas”.Hoje, 26, Banda New Grove e Thiago e LuanO “Carnapital 2017” começou oficialmente às 22h30, com a presença do prefeito Júlio Oliveira e do deputado estadual Amélio Cayres, que desejaram boas festas e abriram o evento para as atrações da noite. Poucos minutos depois o público caiu na folia com a animação do cantor Fábio Rodolfo, com um repertório musical que contagiou a multidão, estimada pelos organizadores, entre quatro e cinco mil pessoas. Logo em seguida, já com os primeiros pingos de chuva, Netto Gaspazinho toma conta do palco para dar o tom final da festa.Este ano, para maior segurança dos foliões, foi contratada uma equipe de segurança privada. Além disso, uma a equipe de limpeza passou toda à noite transitando entre a multidão, coletando todo o lixo descartado, o que resultou em uma praça limpa logo nas primeira horas da manhã. “Estamos fazendo essa festa com muito carinho porque nossa cidade precisa e a comunidade merece. A festa é oportuna e termina fomentando a economia local. Estamos no início da nossa gestão e a cada dia, mês e ano vamos procurar nos aperfeiçoar e melhorar em todos os sentidos,” disse o prefeito Júlio Oliveira ao portal Voz do Bico.