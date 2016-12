Qual a melhor posição sexual de acordo com os praticantes?

Homens e mulheres concordam sobre a posição sexual preferida, mas na hora de experimentar novas, as vontades não coincidem



A ciência pode até tentar, por diversos métodos, descobrir qual a melhor posição sexual que existe, mas apenas quem pratica sexo pode saber qual a posição preferida de cada um, entre homens e mulheres e casais reais.





Um serviço de medicina online britânico, chamado DrEd, realizou uma pesquisa com 2.000 pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos para descobrir qual a melhor posição sexual para eles. E entre homens e mulheres, uma posição foi a campeã: com a mulher de quatro.



De quatro é considerada a melhor posição sexual para homens e mulheres, de acordo com pesquisa



Para 35% das pessoas entrevistadas, a posição de quatro é a preferida. Mas o segundo lugar diverge para homens e mulheres: para eles, a segunda posição mais agradável é quando a mulher está por cima, e para elas, quando eles estão por cima.



Mas as preferências continuam parecidas, porque elas deixam para o terceiro lugar o desejo de estar por cima, enquanto eles também elegem como a terceira posição favorita, ficar por cima, em uma das mais clássicas posições sexuais.



Experimentar novas posições



A pesquisa também questionou a seus participantes, o que eles gostariam de experimentar de novo no sexo. Os homens elegeram uma posição um tanto quanto inusitada: 69 de pé!



Em segundo lugar para os homens, vem a velha fantasia masculina: fazer sexo anal.



Já as mulheres sonham em fazer sexo em cima da mesa, e o desejo de fazer sexo anal nem aparece entre as 10 posições mais desejadas para ainda realizar na vida. Talvez seja um pouco difícil paras eles realizarem tal desejo.



E elas ainda dizem que em 58,3% dos casos é o homem que quer experimentar uma nova posição, não elas.



Como conhecer novas posições?



O estudo britânico ainda investigou como as pessoas conhecem novas posições sexuais para se aventurar na cama. A maioria dos homens, 53,8%, diz aprender com pornografia, mas apenas 19% das mulheres a apontam como a fonte do conhecimento de sexo.





A maneira com que 42% delas aprende sobre novas posições é com os parceiros. E outras 30% disseram conseguir informações sobre qual pode ser a melhor posição sexual por meio da internet, mas não em sites de conteúdos pornográficos.