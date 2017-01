Marlone concorre ao Prêmio Puskas nesta segunda-feira, em Zurique

Foto: internet

Meio-campista do Timão, o augustinopolino pode ser o terceiro brasileiro a conquistar o troféu Puskas



A FIFA realizará a premiação dos melhores do mundo em 2016. Atletas, treinadores e representantes de instituições continentais e de clubes estarão presentes em Zurique, na Suíça, para descobrir quem será eleito o principal jogador do ano e, na disputa, o brasileiro Marlone, do Corinthians, concorre ao prêmio Puskas.



Um dos destaques na turbulenta campanha alvinegra no último ano, o meio-campista chamou a atenção da instituição máxima do futebol por conta de um gol de voleio contra o Cobresal, na Taça Libertadores da América, na goleada de 6 a 0, na Arena Corinthians, em São Paulo.



Na concorrência do corintiano, dois desconhecidos do mundo da bola estão na disputa: Mohd Faiz Subri, da Malásia, e Daniuska Rodríguez, da Venezuela. Para homenagear o Timão, o jogador está preparando uma homenagem para representar o clube em Zurique.



Entre os brasileiros que já venceram o prêmio Puskas estão o craque Neymar, por conta do golaço marcado contra o Flamengo em 2010, quando atuava pelo Santos, e o ex-jogador Wendell Lira, pelo Goianésia, no ano passado.



A premiação da Fifa está marcada para esta segunda-feira (9), às 15h30 (de Brasília), em Zurique, na Suíça.