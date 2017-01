Juiz de Augustinópolis abre seleção para escolher assessor

Veja o edital na íntegra

O juiz Jefferson David Asevedo Ramos, titular da Comarca de Augustinópolis, está divulgando edital de seleção para o cargo de assessor de juiz. As inscrições acontecem no período entre 10 de Janeiro a 10 de fevereiro. Entre os requisitos, o candidato deve ser brasileiro e portador de diploma de conclusão de curso superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação devidamente registrada.A inscrição será totalmente gratuita e realizada pessoalmente no Fórum de Augustinópolis, situado à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/n, Telefone: (63) 3456-1271, e por via eletrônica dirigida à Secretaria do Juízo da Comarca de Augustinópolis/TO, por meio do e-mail: dfaugustinopolis@tjto.jus.br.A remuneração mensal é de R$ 5.969,07, mais benefícios.