Precisamos de união para realizarmos um serviço de qualidade disse Júlio Oliveira em seu discurso de posse

AUGUSTINÓPOLIS - Com presença de populares, secretários municipais já anunciados, políticos da região e familiares a Câmara de Vereadores augustinopolina tomou posse e empossou o novo prefeito e vice-prefeito de Augustinópolis, Júlio Oliveira (PRB) e Vanderlei Arruda (PPS). A cerimônia de posse e transmissão de cargo com troca de faixa e entrega das chaves da prefeitura se deu em clima de emoção. A posse aconteceu na Feira Coberta e iniciou às 23h40 do dia 31 finalizando às 1h45 deste dia 1º de janeiro.O juramento de posse do prefeito e vice se deu logo após a posse dos 11 vereadores do município; a sessão solene foi comandada pela vereadora Ângela do Rapadura. Seguindo a liturgia do cargo, a prefeita dona Deijanira de Almeida passou a faixa de transmissão de cargo para o novo gestor e entregou as chaves da prefeitura.Em seu pronunciamento, o novo gestou agradeceu a população pela confiança nele depositada; aos deputados estadual Amélio Cayres e federal, Cesar Halun, disse que irá precisar muito de ambos na busca de recursos para o município, e principalmente agradeceu a ex-prefeita por deixar a gestão com as finanças municipais sem débitos para a administração que ne inicia neste dia 1º de janeiro de 2017.“Precisamos de união para realizarmos um serviço de qualidade”, disse o prefeito em pronunciamento voltado diretamente para a Câmara Municipal, conclamando aos vereadores do município para selarem um compromisso de união. “Vocês foram eleitos pelo volto do povo, nossa população acreditou em cada um dos senhores e senhoras assim como acreditou em nossas propostas de governo e precisamos retribuir com serviço”.O prefeito finaliza seu discurso agradecendo os votos recebido, enfatizando que será prefeito de todos, democrático e participativo.