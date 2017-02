Projeto Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo chega à Escola Augustinópolis

O projeto “Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo”, direcionado à comunidade escolar, em especial aos estudantes, chega à terceira escola de Augustinópolis. Desta vez a unidade educacional contemplada foi a Escola Estadual Augustinópolis, dirigida pelo professor Hédio da Silva Oliveira.



O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 03, na quadra coberta da escola, e contou com a presença de aproximadamente 340 alunos do ensino fundamental e dos professores. A solenidade cívica, como nas vezes anteriores, teve à frente o comandante do 2º Pelotão da PM em Augustinópolis, o capitão PM Rondinele Martins Feitoza, acompanhado de vários outros policiais militares do pelotão. A cerimônia contou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado do Tocantins e do município.



Conforme o capitão Rondinele, o projeto tem o objetivo de resgatar valores que foram se perdendo ao longo do tempo, “principalmente valores cívicos, morais e éticos”. O capitão também destacou em sua fala para a comunidade estudantil que a Polícia Militar busca constante interação com a sociedade e outras instituições, pontuada como a essência do projeto Cidadão do Futuro.



Para o professor Hédio, o projeto é oportuno, uma vez que busca mostrar para a juventude atual sentimentos importantes como respeito e dignidade, honra, moral e ética, que são a tônica nas relações humanas.



O projeto Cidadão do Futuro foi criado pelo atual comandante da 4ª CIPM, major PM Valdeonne Dias da Silva. Por meio de sua metodologia, o projeto vem sendo desenvolvido nas Unidades Escolares durante o ano letivo de 2015 a 2017.



Desde sua implantação, dia 31 de março de 2015, o projeto já alcançou mais de 2.700 alunos da rede pública em toda a região do Bico do Papagaio. O projeto vem sendo trabalhado em três eixos: 1º Eixo - O policial nas escolas; 2º Eixo – O aluno no quartel; e o 3º Eixo – Palestras sobre temas diversos, como Segurança no Trânsito, Direitos e Deveres, Meio Ambiente e Drogas, entre outros.