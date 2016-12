China encontra caso de gripe aviária H7N9 em humano, diz governo

Um novo caso de gripe aviária H7N9 em um ser humano foi reportado em Xiamen City, na província de Fujian, no leste da China. A informação foi dada pela agência estatal de notícias Xinhua nesta quarta-feira (21).



O governo do distrito determinou uma suspensão às vendas de aves a partir de quinta-feira (22) para reduzir o risco de infecção.



Vários países da Ásia, como Japão e Coreia do Sul, têm registrado surtos de gripe em aves, gerando sacrifício de milhões de frangos.



O caso na China reportado pela agência surge após Hong Kong relatar a primeira infecção humana da temporada, um caso da cepa H5N7.