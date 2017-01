Supermercado se desculpa com Beto Barbosa após confusão

Ao que tudo indica, a confusão em um supermercado em Fortaleza que culminou na prisão de Beto Barbosa acalmou. O cantor havia sido algemado em uma unidade do Pão de Açúcar, por suposto desacato a autoridade.



Após esclarecimentos, Beto afirmou que o estabelecimento se desculpou pela forma com que o caso foi conduzido e afirmou que não vai tomar nenhuma providência nem com relação à equipe de seguranças e policiais que o algemaram, filmaram e ainda divulgaram o vídeo.



"Ninguém ganha nada com isso. Isso é péssimo para a imagem de todo mundo, e sem motivo algum. Eu só queria ajudar uma pessoa que veio me pedir comida. Eu não vou deixar de ajudar sempre que puder", afirmou o cantor.



Na ocasião, Beto havia sido abordado por uma moradora de rua, que pediu que ele comprasse leite para ele. "Um segurança veio tomar satisfações, disse que não podia, que acostuma mendigo a entrar no supermercado. Mas o que eu podia fazer? E ele veio falando alto, apontou o dedo no meu nariz. Por qual motivo?", disse, inconformado.



Por fim, ele deu o assunto por encerrado, segundo informações do Extra. "Chega, esse assunto está acabado, está tudo bem, só não vou deixar de fazer o que sempre fiz na vida. A gente precisa ajudar os outros sempre que puder", finalizou.