Bico do Papagaio receberá projeto "OAB em Campo"

O projeto OAB em Campo irá ocorrer no dia 24 de janeiro em Araguatins, 25 em Augustinópolis e dia 26 em Tocantinópolis. A iniciativa vai levar a Ouvidoria da OAB, Procuradoria de Defesa de Prerrogativas, a diretoria da instituição (incluindo a Presidência), CAATO, ESA (Escola Superior de Advocacia), TED, conselheiros federais, o setor Administrativo/Financeiro e a Assessoria de Comunicação para atender diretamente as necessidades dos advogados do interior do Estado. No dia 25 de janeiro, será a vez de Augustinópolis receber o “OAB em Campo”, enquanto no dia 26 o projeto estará em Tocantinópolis e, no dia 27, em Araguaína.



“Estamos levando a estrutura da Ordem completa para atender o advogado do interior. Foi um compromisso nosso de gestão valorizar o interior do Estado e isso só ocorre quando a OAB está realmente presente nas cidades”, destacou o presidente da OAB-TO, Walter Ohofugi.



No interior, cada setor da OAB atenderá as demandas específicas. A administração da OAB e a CAATO, por exemplo, providenciarão os reparos nas sedes ou salas das subseções, comprarão equipamentos de pequeno porte necessários para adequação funcional (como computadores, mesas, cadeiras), entre outros.

A Presidência da Ordem e a Procuradoria de Prerrogativas farão o trabalho institucional, visitando as autoridades da cidade, em defesa das prerrogativas da advocacia e buscando soluções para os problemas enfrentados pela categoria.



A ESA buscará informações sobre pedidos cursos para a advocacia no interior. Os conselheiros federais vão atuar em demandas referentes à União, além de sanarem dúvidas sobre o funcionamento da instituição no país e que tipo de apoio a OAB Nacional pode dar à advocacia.



“Todas as instâncias presentes nesse projeto têm uma missão. A iniciativa tem o objetivo de levar a Ordem àqueles colegas que geralmente não têm o respaldo direto da instituição. A Ordem está para servir os advogados, sejam eles de Palmas ou do interior, afinal todos pagam a mesma anuidade e sustentam a estrutura”, destacou o secretário-geral da OAB-TO, Célio Henrique Rocha.