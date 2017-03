Apenas sete municípios do Bico protocolaram a documentação para adesão ao ICMS Ecológico

Dos 25 municípios do Bico do Papagaio, apenas sete protocolaram a documentação junto a Naturatins para a adesão ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico. O prazo se encerra na quarta-feira (15) e o procedimento precisa ser feito na sede do órgão, em Palmas.



Em todo o estado apenas 22, dos 139 municípios, realizaram a inscrição para adesão ao incentivo. O que difere muito da situação vivenciada no ano passa, quando apenas 19 cidades não aderiram. No Bico, os únicos municípios que até agora confirmaram o interesse no ICMS Ecológico foram: Ananás, Darcinópolis, Palmeiras, Riachinho, Santa Terezinha, São Miguel e Sítio Novo.



O ICMS Ecológico possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores do dinheiro arrecadado pelo Estado através do ICMS, caso os municípios atendam a determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Para tal, os municípios interessados devem se inscrever junto à Naturatins e apresentar a documentação comprobatória de que cumprem as determinações estabelecidas.



As prefeituras são avaliadas através do questionário de inscrição e da documentação que é apresentada. Desta forma recebem uma pontuação que pode ir de zero a 100. De acordo com o resultado, é definido quanto cada município irá receber.