Vereadores de Palmas aprovam LOA de R$ 1,3 bilhão para 2017

Os vereadores de Palmas se reuniram para uma sessão extraordinária para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que foi aprovada em turno único de votação. Ao todo, foram 15 votos favoráveis e dois votos contrários. O orçamento prevê R$ 1,3 bilhão para as ações do município. A votação começou 20h30 desta quinta-feira (23) e terminou às 2h desta madrugada.



Os parlamentares ainda aprovaram o projeto que trata da atualização da Planta de Valores Genéricos da Capital. A matéria recebeu 10 votos favoráveis, seis contrários e uma abstenção.



A atualização considerou índices anuais de atualização monetária nos valores de 6,56%, 10,47% e 6,99% para os exercícios base dos anos 2014, 2015 e 2016, respectivamente. O índice acumulado para atualização da Planta para o período foi de 25,96%, sendo arredondado para 25%.



Ao contrário do que foi informado pela assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores de Palmas, o aumento de 200% da taxa de coleta de lixo não chegou a ser votado nesta sessão.