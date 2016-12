Seus números saíram na Mega? Confira as dezenas mais 'sortudas' de 2016

Você apostou na dezena 36, que saiu em apenas quatro dos 114 concursos da Mega-Sena em 2016? Então você pode ter se tornado milionário neste ano. Apesar de ter saído pouco nos sorteios, ela foi uma das seis dezenas sorteadas em dois concursos (1.821 e 1.830) que tiveram apostas vencedoras. Ou você apostou no número 6, que apareceu em 13 concursos e não fez ninguém ganhar a Mega?



Pois nada disso importa na hora de escolher as dezenas que estarão em seu jogo da "Mega da Virada", que será sorteada na noite do dia 31 e tem prêmio estimado em R$ 225 milhões.



"Não faz diferença nenhuma. Os números são independentes", diz Gilcione Nonato Costa, professor de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). "Em um sorteio, os números têm a mesma probabilidade."



Nenhum número deve ser desprezado por ter saído mais ou menos. E o matemático explica o porquê: é a Lei dos Grandes Números.



"A longo prazo, a frequência mostra que todos os números vão sair, em algum momento, num futuro longínquo", diz Costa.



Confira quantas vezes cada dezena foi sorteada em 2016:

16 vezes: 1 e 22

15 vezes: 13, 23, 30, 45 e 53

14 vezes: 5, 10, 11, 25, 28, 32, 41, 50, 54, 56 e 59

13 vezes: 2, 3, 6, 17, 34 e 37

12 vezes: 4, 18, 26, 40, 48 e 57

11 vezes: 14, 16 e 51

10 vezes: 8, 9, 24, 35, 39, 43, 44, 47, 55, 58, 60

9 vezes: 15, 19, 27, 38

8 vezes: 21, 33, 42, 49, 52

7 vezes: 7, 20

6 vezes: 12, 31, 46

5 vezes: 29

4 vezes: 36

Por esse motivo, Waldeck Schutzer, professor do Departamento de Matemática da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), gosta da ideia de se jogar sempre os mesmos números também por causa da Lei dos Grandes Números."Se jogar sempre os mesmos, em algum momento vai sair. O problema é saber o quão longo será esse tempo", diz o acadêmico, lembrando que esse intervalo pode ser de um concurso para o outro e até de décadas. "A longo prazo, você garante que ele vai sair. Se não sair, é porque ele [o sorteio] não é honesto", diz seu colega, da UFMG.Em 2016, todas as dezenas foram sorteadas ao menos quatro vezes, o que também aconteceu em 2015. "A curto prazo, a dezena menos sorteada tem a mesma chance de qualquer outra", pontua Costa.É por isso que Schutzer não é muito fã de loteria. 