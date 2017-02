Índia vai dar chip de celular de graça para todos os turistas

Bem-vindo à Índia! A partir deste mês, os estrangeiros que visitarem o país vão ter uma bela de uma recepção. Ao chegar no aeroporto de Nova Deli, turistas vão receber um chip de celular de uma operadora local. E o melhor: já vem com crédito e pacote para internet.



A novidade foi anunciada na última quarta-feira (15) pelo ministro do Turismo, Mahesh Sharma. Segundo ele, o objetivo é facilitar a vida do estrangeiro, que, muitas vezes, tem dificuldade de encontrar um chip de celular ao chegar ao destino.



“A iniciativa vai ajudar o turista a se comunicar imediatamente com seus parentes, com hotéis e operadoras de viagem. Eu tive essa ideia quando eu recebi um cartão desses no Sri Lanka”, disse Sharma em coletiva de imprensa com meios de comunicação locais.



Para receber o cartão SIM, o visitante precisa apresentar uma cópia do visto eletrônico de turista e da primeira página do passaporte (a que aparece a foto). O chip, que fica ativo por um mês, já vem com um crédito de 50 rúpias (US$ 85 centavos) e 50MB de internet – e pode ser recarregado. Para usar, é só colocar em um smartphone desbloqueado. Se surgir algum problema ou dúvida, uma central de atendimento 24h estará disponível em 12 línguas.



A medida acaba com o processo longo e burocrático. Para solicitar um chip, estrangeiros precisavam apresentar uma série de documentos, incluindo identidade, cópias de passaporte e de visto e até um comprovante de residência. E ativação do cartão podia levar várias semanas.



E os presentinhos não param por aí. Junto com o chip, as pessoas também vão receber um kit com mapas, uma lista de “o que fazer e o que não fazer” e contatos de emergência. A proposta é que essa iniciativa vá além do aeroporto Indira Gandhi e se extenda a outros 15 aeroportos do país.



A ação é uma via de mão dupla e também tem a intenção de movimentar, ainda mais, o turismo no país. De acordo com o National Council for Applied Economic Research, a Índia ficou em 38º lugar na lista dos lugares mais visitados do mundo em 2014. E durante janeiro e novembro de 2015, o total de visitantes com visto eletrônico foi de 3,4 milhões – um crescimento de mais de 1.000% em comparação com o ano anterior.