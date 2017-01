Prefeito de Axixá, Damião Castro, assume presidência de nova associação regional

Damião Castro (PMDB), prefeito de Axixá, foi eleito na manhã deste dia 25, por aclamação, presidente da União Intermunicipal de Desenvolvimento do Bico do Papagaio (UNBIP) para o biênio 2017/2018. A entidade foi criada pelos prefeitos da região e a eleição foi realizada no gabinete do prefeito com a presença de dezesseis gestores municipal, logo após a deliberação criando entidade que deve agregar 28 municípios da região do Bico do Papagaio.

Voz do Bico.



O prefeito de Aguiarnópolis, Ivan Paz, foi um dos mais enfáticos defensores da criação e fortalecimento da nova associação, chegando a defender, durante a reunião, que um nome da região fosse indicado em um cargo de relevância em uma das chapas que disputa a presidência da Associação Tocantinense de Municípios (ATM). “Nós precisamos mostrar a força que temos e impor os interesses político da Região”, defendeu.



Dr. Armando Alencar, prefeito de Esperantina, resumiu em sua fala o sentimento dos demais prefeitos da região. “Estou apostando neste recomeços, com uma nova entidade defendendo os interesses dos municípios da região”.



