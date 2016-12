Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes da 11ª Zona Eleitoral são diplomados

Veja abaixo os prefeitos diplomados com seus respectivos vices-prefeitos

Axixa

Maurilândia

Sitio Novo

São Miguel

Itaguatins

ITAGUATINS - Em uma solenidade na tarde desta quarta-feira, 14, no salão do Júri do fórum de Itaguatins, o juiz da 11ª Zona Eleitoral, Baldur Rocha Giovannini, diplomou os cinco prefeitos para o mandato 2017/2020 das cidades de Axixá, Maurilândia, São Miguel, Sítio Novo e Itaguatins. Seguida a diplomação dos prefeitos e vice-prefeitos, foram diplomados os vereadores.A diplomação é um ato solene obrigatório, pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, em primeiro de janeiro.