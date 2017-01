Gaguim visita prefeito de Carrasco Bonito e líderes político da região

Nos dias 16 e 17, o ex-governador e deputado federal, Carlos Henrique Gaguim (PTN), esteve com várias lideranças política da região do Bico do Papagaio.No primeiro dia, na Chácara Cristo Rei, de propriedade do advogado Coronel Parente, o Deputado conversou informalmente com alguns presidentes de partido no município, suplentes de vereador e apoiadores.Na terça, 17, tomou café da manhã com o prefeito de Carrasco Bonito, Carlos Alberto, para quem garantiu verbas para a construção de um poço artesiano, campo de futebol e posto de saúde. “Eu e a municipalidade de Carrasco Bonito agradecemos o empenho do deputado em alocar verbas para obras importantes para o nossa cidade”, disse o prefeito Carlo Alberto.Gaguim ainda esteve com Aquile da Areia (PRB), candidato a prefeito de Araguatins nas eleições municipais de 2016, onde também se encontrava o deputado federal Cesar Halun e lideranças política da cidade. Na oportunidade Aquiles da Areia foi lançado como pré-candidato a deputado estadual. “Aquiles é homem simples, do povo e que sabe das necessidades desta cidade, e com certeza muito bem representará os araguatinense e a população do Bico na Assembleia Legislativa”, disse Gaguim.O deputado e sua comitiva ainda passou por Darcinópolis, Wandelândia e Xambioá, visitando e realizando reuniões pontuais com os prefeito, vereadores e lideranças políticas das respectivas cidades.