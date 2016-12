Brasil, Argentina e México entram na lista dos EUA sobre pirataria

O representante especial dos Estados Unidos para o Comércio (USTR), Michael Froman, anunciou nesta quarta-feira (21) a inclusão de mercados informais no Brasil, Argentina, México e Paraguai na lista anual sobre pirataria e contrabando.



Na lista sobre "mercados de má reputação" aparecem, entre outras, São Paulo, Buenos Aires, Guadalajara, Cidade do México e Ciudad del Este, um conhecido ponto de distribuição ilegal na Tríplice Fronteira com Brasil e Argentina.



"Grupos regionais do crime organizado são, supostamente, responsáveis pelo grosso dos bens contrabandeados e pirateados em Ciudad del Este", de acordo com o USTR, na atualização de seu informe anual sobre propriedade intelectual.



"Os mercados, táticas e conspirações que minam e ameaçam as indústrias criativas americanas mudam rapidamente e requerem nossa constante atenção", indicou Froman.



A lista inclui a Galeria Pagé e o Mercado Popular 25 de Março na capital paulista, que, junto com outros mercados, custaram ao estado de São Paulo cerca de US$ 4,4 bilhões, completou a USTR.



O relatório inclui ainda mercados na China, Índia, Tailândia e Nigéria.



O foco da USTR se mantém na distribuição de conteúdo pirateado e bens de contrabando on-line.



Entre os "sites" que aparecem na lista, está o 4SHARED.COM, popular no Brasil.



"A Internet trouxe uma revolução global na distribuição autorizada e não autorizada de filmes, música, software, videogames e livros", completa o texto.