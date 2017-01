Igualando recorde, Mega pode pagar prêmio de R$ 28 milhões neste sábado

1996: 2º sorteio, concurso 2, em 18 de março: R$ 2.307.162,23, um vencedor

1997: 6º sorteio, concurso 49, em 9 de fevereiro: R$ 8.405.156,76, um vencedor

1998: 1º sorteio, concurso 96, em 4 de janeiro: R$ 5.218.562,47, um vencedor

1999: 3º sorteio, concurso 151, 23 de janeiro: R$ 24.091.811,02, um vencedor

2000: 1º sorteio, concurso 201, 8 de janeiro: R$ 1.038.373,94, um vencedor

2001: 5º sorteio, concurso 257, 3 de fevereiro: R$ 6.808.483,96, um vencedor

2002: 6º sorteio, concurso 328, 12 de janeiro: R$ 2.721.357,01, um vencedor

2003: 5º sorteio, concurso 430, 18 de janeiro: R$ 14.410.708,81, um vencedor

2004: 4º sorteio, concurso 529, 14 de janeiro: R$ 5.230.991,25, 15 vencedores

2005: 1º sorteio, concurso 628, 5 de janeiro: R$ 17.373.966,13, um vencedor

2006: 4º sorteio, concurso 729, 14 de janeiro: R$ 4.969.519,90, um vencedor

2007: 3º sorteio, concurso 832, 10 de janeiro: R$ 52.807.317,17, um vencedor

2008: 1º sorteio, concurso 932, 5 de janeiro: R$ 19.685.655,01, um vencedor

2009: 1º sorteio, concurso 1.036, 3 de janeiro: R$ 44.550.370,27, um vencedor

2010: 5º sorteio, concurso 1.145, 16 de janeiro: R$ 14.836.725,73, um vencedor

2011: 4º sorteio, concurso 1.249, 15 de janeiro: R$ 11.177.972,67, um vencedor

2012: 3º sorteio, concurso 1.353, 11 de janeiro: R$ 8.311.160,99, um vencedor

2013: 4º sorteio, concurso 1.459, 12 de janeiro: R$ 13.246.202,09, um vencedor

2014: 3º sorteio, concurso 1.563, 9 de janeiro: R$ 6.872.625,83, um vencedor

2015: 2º sorteio, concurso 1.667, 7 de janeiro: R$ 5.862.774,49, um vencedor

2016: 6º sorteio, concurso 1.781, 16 de janeiro: R$ 25.252.245,08, dois vencedores

Desde que aestreou, em 11 de março de 1996, nunca se esperou mais do que seis concursos para que alguém acertasse a sena a partir do primeiro sorteio de cada ano. A temporada de 2017 já igualou esse recorde e chega a seu sexto sorteio com uma premiação estimada em R$ 28 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.896.O sorteio será realizado na noite deste sábado (18), por volta das 20h --horário de Brasília.As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.Em 21 anos, por três vezes foram necessários seis concursos para que a Mega tivesse seus primeiros premiados com o prêmio principal [veja a tabela abaixo]. A última vez em que isso aconteceu foi em 2016, quando, apenas no concurso, duas apostas dividiram R$ 25,2 milhões.Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, a premiação de R$ 28 milhões seria suficiente para comprarde R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirirno valor de R$ 150 mil cada um. O prêmio também poderia garantir a propriedade dede R$ 2,5 milhões cada um. Ou até cinco iates de R$ 5 milhões cada um.No concurso anterior, oos números sorteados foramA última vez, em um concurso regular, em que alguém anotou a sena foi em 22 de dezembro. No concurso, duas apostas do Estado de São Paulo acertaram a sena e dividiram o prêmio de cerca de R$ 40,1 milhões.A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.