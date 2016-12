Polícia Militar prende lavrador por tráfico de drogas

objetos apreendidos com o lavrador

AXIXÁ - Após levantamento realizado pelo serviço de inteligência do 9º BPM, a PM prendeu na noite desta quarta-feira, 8, um lavrador de 31 anos de idade, suspeito de vender droga em um bairro de Axixá. Com ele foram apreendido 8 papelotes de maconha, R$ 99,40 reais em dinheiro e 2 aparelhos de celular.



Todos os objetos foram localizados na residência do suspeito. Os papelotes de maconha estavam escondidos dentro de uma vasilha. Na busca pessoal, os policiais encontraram escondido dentro da boca do acusado 1 porção de maconha.



O suspeito foi encaminhado juntamente com os objetos para a central de flagrantes em Augustinópolis para as providências legais