Cientistas propõem nova definição de planeta  e ela contempla Plutão

Se quando alguém lhe pergunta o que é um planeta a resposta costuma estar na ponta da sua língua, bem, saiba que as coisas são mais complicadas do que parecem. O fato de vivermos na superfície de um planeta e de termos acesso a milhares de fotos e dados sobre os planetas vizinhos do Sistema Solar nos transmitem a ilusão de que temos uma definição concreta sobre estes objetos cósmicos que tão familiares. Mas não temos.



E se alguém dissesse que a Lua é um planeta? Soa um pouco absurdo? Pois é justamente o que defende um manifesto recém-publicado a favor da alteração da definição oficial do termo, em vigor desde 2006 na União Astronômica Internacional (IAU, na sigla em inglês). Você já ouviu falar nessa mudança de 11 anos atrás: foi aquela que rebaixou Plutão à categoria de planeta anão. E agora, uma equipe de cientistas da NASA quer alçá-lo novamente à primeira divisão planetária, junto da Lua e mais de 100 outros corpos do Sistema Solar.



Quem está por trás da nova definição, que foi enviada à IAU para análise, é Alan Stern, cientista planetário investigador principal da missão New Horizons. Em um primeiro momento, a manobra parece tendenciosa: o sobrevoo de 2015 da sonda sobre Plutão mexeu com Stern. E com o mundo todo, é claro. Mas um olhar mais cuidadoso mostra que a argumentação do grupo faz sentido: basicamente, o que eles pedem é que a definição de planeta seja mais “personalizada”, levando em conta as propriedades geofísicas de cada astro ao invés de se basear apenas nas órbitas e interações com corpos externos.



Desde 2006, para ser planeta um astro deve orbitar o Sol, ter massa suficiente para que a própria gravidade o deixe arredondado, e ter limpado os corpos menores (como asteroides e cometas) de sua órbita. Em entrevista ao Business Insider, Stern explica porque considera isso tudo uma grande bobagem. Ele argumenta que, por estudarem uma miríade de fenômenos e objetos cósmicos, os astrônomos não têm propriedade para definir o que é um planeta. Diz que essa tarefa deve ficar a cargo dos cientistas planetários, os verdadeiros especialistas em questões intrínsecas aos planetas, às luas e aos sistemas que compõem.



Para Stern, seria como ir a um podólogo e pedir que ele opere seu cérebro. "Mesmo que ambos sejam médicos, têm expertises diferentes", disse. O cientista planetário afirma que não há nenhuma dúvida sobre o dilema plutoniano. “Quando olhamos para um objeto como Plutão, não sabemos como chamá-lo de outra forma [além de planeta].” O que ele e seus colegas propõem é uma mudança de paradigma. A nova definição diz o seguinte:



"Um planeta é um corpo de massa sub-estelar que nunca passou por fusão nuclear e que tenha auto-gravitação suficiente para assumir uma forma esferoidal adequadamente descrita por um elipsoide triaxial, independente de seus parâmetros orbitais". Ou seja: planeta é todo e qualquer objeto celeste redondo que não seja uma estrela, e pouco importa as características de sua órbita. O debate continua até que a IAU emita um parecer oficial sobre a questão.



Se o novo verbete emplacar, elevará à categoria de planeta não apenas Plutão e a nossa Lua, mas também outras luas notáveis do Sistema Solar como Titã, Encélado, Europa e Ganímedes — todas tão complexas que podem até abrigar vida. O único problema é que os livros didáticos terão que virar enciclopédias se forem detalhar cada um dos novos planetas criados a partir da nova definição.