PM apreende duas espingardas escondidas próximo a um bar em S. Miguel

Foto: Divulgação

Duas espingardas de fabricação artesanal foram apreendidas pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 09, na cidade de São Miguel, pertencente a 3ª Companhia Operacional do 9º BPM em Bela Vista. De acordo com informações repassadas por testemunhas, as armas pertenciam a dois homens que na noite anterior estavam em um bar onde iniciaram uma briga.



Ainda segundo o denunciante, durante a confusão, os suspeitos fugiram deixando as espingardas. As duas armas foram encontradas em frente a residência de uma senhora, que as guardou em sua casa e ligou para a PM. Os suspeitos não foram localizados. As armas foram entregues na Delegacia de Polícia em São Miguel para as demais providências.