Brasileiro se candidata a 'príncipe' de cidade italiana

Foto: Divulgação

A comuna italiana de Seborga, que fica na província de Impéria, na região da Ligúria, está prestes a eleger um novo "príncipe" para seu governo. E até um brasileiro se candidatou ao cargo.



Isso porque, a pequena cidade de menos de 400 habitantes, se autoproclamou um Estado e diz que nunca houve nenhum documento que ligasse a cidade à Itália.



Com isso, o autoproclamado príncipe Marcello I (que tem como nome de batismo Marcello Menegatto), de 39 anos, vai deixar o cargo. O "príncipe", que é natural de Lecce, está há quase sete anos "no poder", desde 25 de maio de 2010, e disse que concorreria a um novo mandato "apenas se os cidadãos pedissem".



As eleições estão marcadas para maio e, além do brasileiro - que não teve a identidade revelada -, há candidatos da Espanha e da Estônia. Os pré-requisitos para o cargo são: morar em Seborga, não ter ficha criminal e conhecer a língua italiana, explica a "ministra" Maria Carmela Serra.



Apesar de ninguém reconhecer a independência da comuna, o "principado" conta com brasão e até moeda própria. Marcello I é o segundo "príncipe" local. Ele sucedeu Giorgio I (Giorgio Carbone), o autoproclamado príncipe. (ANSA)