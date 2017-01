PM prende lavrador acusado de roubo à mão armada e posse irregular de arma de fogo

BURITI – Levantamento realizado pelo serviço de inteligência do 9º BPM, levou a prisão de um lavrador de 21 anos, que não teve seu nome revelado, na madrugada desta terça-feira, 10, no setor Buriti Novo em Buriti do Tocantins. Em poder do suspeito a Polícia Militar (PM) encontrou vários objetos, entre eles, jogo de chaves, controle e frente removível de som automotivo. Na residência do acusado a PM apreendeu três espingardas cartucheiras calibre 28.De acordo com levantamento, os objetos encontrados com o indivíduo são produtos de roubo levados do veículo GM Astra, cor preta, placa DGO-5460, Araçatuba, São Paulo. A vítima é um operador de máquinas de 32 anos residente em Buriti, ocorrido na manhã do dia 9, segunda-feira.Segundo o condutor, ele estava dentro do seu veículo no setor Buriti Novo quando foi abordado por dois homens desconhecidos que portavam uma arma longa. “O objetivo deles eram roubar o carro, mas na hora o motor não funcionou e eles desistiram”, afirmou o condutor. Além dos objetos eles levaram R$ 500 reais e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima.O lavrador foi preso em flagrante e junto com os objetos entregues ao Delegado de Polícia em Augustinópolis para os demais procedimentos necessários.Na noite desta segunda-feira, 09, mais um traficante foi preso pela Polícia Militar (PM) em Araguatins. A equipe da Força Tática (FT) com apoio do Serviço de Inteligência (SI) apreenderam em poder acusado de 20 anos, 14 dolas de crack, 12 tabletes prensados de maconha, 50 gramas ainda a ser “dolada” e R$ 195 reais em dinheiro.O traficante já vinha sendo monitorado pelo SI. O autor em situação de flagrante juntamente com os objetos foi apresentado ao Delegado de Plantão em Augustinópolis para as providências legais.