Hemocentro de Augustinópolis precisa de doações urgentes

Frederick Borges/Sesau

Atualmente o estoque de sangue do Hemocentro de Augustinópolis apresenta carência de todos os tipos sanguíneos. A demanda tem sido muito maior que a reposição e o número de doadores vem sendo limitado por vários fatores.



Segundo Rosly Lopes, Gerente de Coleta e Transfusão de Sangue em Augustinópolis, a população atendida atualmente pela unidade comporta uma população de cerca de 100 mil pessoas, que fazem parte de uma região composta por vários municípios do norte do estado. Por outro lado, a maior parte das doações voluntárias são feitas apenas por moradores de Augustinópolis, pois a dificuldade de locomoção e a distância percorrida para realizar às doações acaba desmotivando possíveis doadores de outras cidades.



Rosely ainda destaca a suspensão das cirurgias eletivas (cirurgias de menor risco e que podem ser agendadas) por parte do governo do estado do Tocantins. “Ao marcar uma cirurgia eletiva, o paciente precisa apresentar três doadores de sangue, o que ajuda muito na reposição dos nossos estoques. A maior parte das doações que nós tínhamos vinha das cirurgias”, destaca a Gerente.



O que é preciso para doar?



• Estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 a 69 anos;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Fazer uma boa alimentação evitando alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação;

• Não fumar ou beber nas 24 horas que antecedem a doação;

• Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial;

• Homens podem doar a cada 60 dias e mulheres podem realizar doações com intervalo de cada 90 dias.