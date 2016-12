Netflix é o streaming favorito dos brasileiros

O Netflix foi classificado como o serviço favorito de streaming dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa inédita do Grupo Omelete em parceria com o Ibope Conecta.



A rede foi apontada por 44,8% dos participantes como primeira opção para consumir séries, filmes e documentários. Esse é o segundo ano em que o serviço aparece como preferido pelo público.



Em segundo lugar vem o Youtube, com 41,7% da preferência, seguido de longe pelo PopCorn Time (11,6%).