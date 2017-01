Dois homens são presos em Araguatins por posse ilegal de arma de fogo

A equipe de Força Tática (FT) do 9° BPM em Araguatins prendeu na tarde desta quinta-feira, 19, dois homens acusados de invadirem uma fazenda denominada Juliano, município de Araguatins, armados de espingardas. Quatro armas de fogo foram apreendidas.De acordo com informações repassadas pela vítima, várias pessoas haviam adentrados sua propriedade. No local a PM encontrou seis pessoas. Com os detidos os policiais apreenderam 3 armas: 1 espingarda calibre 20, 1 garrucha Rossi cal.22, dois canos, de fabricação caseira e 1 carabina Rossi de pressão 5.5 adaptada para munição cal 22, além de munições. Uma outra espingarda conhecida por “porfora” também foi apreendida, o dono não foi localizado pela PM.Os dois indivíduos foram juntamente com as armas conduzidos e apresentados a Central de flagrantes em Augustinópolis.