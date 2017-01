EDUCAÇÃO PARA TODOS

*Luiz Gonzaga Bertelli



Nas últimas décadas, o Brasil convive com um ciclo vicioso de difícil solução na questão educacional. Com a baixa qualidade do ensino, já propagada pelos índices negativos de desempenho dos alunos em avaliações internacionais, a formação de professores dá-se também de modo deficiente, o que faz com que os novos mestres já entrem despreparados na sala de aula. Como um circuito fechado, a situação alimenta cada vez mais as condições precárias do sistema educacional. Enquanto as mudanças estruturais não chegam à sala de aula – como a esperada reforma do ensino médio – algumas escolas públicas e particulares tentam atenuar os problemas com a utilização de um mecanismo muito conhecido na capacitação de profissionais: o estágio.



As próprias escolas e secretarias de Educação contratam estudantes de áreas ligadas à pedagogia e às licenciaturas – letras, história, geografia, matemática, química, física, biologia, ciências sociais e filosofia – para atuarem ao lado dos professores na sala de aula, auxiliando-os na tarefa de ensino-aprendizagem. Além de promover maior interação com os alunos, os estagiários vivenciam a realidade das escolas, aprimorando sua formação prática.



O impacto tende a ser positivo para a capacitação dos futuros docentes. Vão, desde cedo, se habituando com os atalhos do aprendizado, com o aperfeiçoamento dos conteúdos e, principalmente, com a psicologia para lidar com alunos de culturas e formações diferentes. Um campo fértil para as transformações que devem ser inseridas no contexto escolar, com o objetivo de melhorar a educação brasileira, rompendo com o pernicioso ciclo da má qualidade.



Lutar por um ensino de qualidade é dever de todos. Afinal, é pela educação que podemos transformar o mundo em que vivemos.







*Luiz Gonzaga Bertelli é presidente do Conselho de Administração do CIEE, do Conselho Diretor do CIEE Nacional e da Academia Paulista de História (APH).