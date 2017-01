7 órgãos curiosos dos animais que os seres humanos não têm

Os seres humanos gostam de explorar o mundo, mas às vezes encontramos surpresas em nossos próprios corpos.



Um exemplo disso é o mesentério, uma membrana que une o intestino à parede abdominal. Um estudo recente afirmou que o mesentério deve ser considerado um órgão independente, e não uma simples parte do sistema digestivo.



Isso fez com que o blog da National Geographic, chamado “A curiosidade da semana sobre os animais”, se perguntasse: “Que órgãos os outros animais têm que nós não temos?”



Estes são alguns deles:



Fotóforo



São órgãos que emitem luz e proporcionam a alguns peixes a bioluminescência. Edie Widder, bióloga marinha e fundadora da Associação para a Investigação e Conservação dos Oceanos (ORCA), tem um animal favorito: o peixe Pachystomias microdon.



Este habitante das profundezas tem três “lanternas” sob seus olhos: uma vermelha, uma laranja, e uma azul.



Quase todos os animais do oceano são capazes de ver a luz azul, o que Widder chama de “luzes de estrada”, mas poucos conseguem ver a luz vermelha.



Por isso este peixe utiliza sua luz vermelha para pegar sua presa desprevenida ou para manter “conversas privadas” durante as tentativas de acasalamento.



Widder explicou que ainda não se sabe para que serve a luz laranja. Ainda assim, ter luminárias portáteis é uma excelente estratégia para viver no fundo do mar.



Glândula do queixo



Esta glândula produtora de feromônios faz com que as salamandras fiquem “loucas de amor”, conforme explica Whit Gibbons, biólogo evolutivo, aposentado, do Laboratório Nacional Savannah River, da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos.



O nome vem do latim mentum, que significa queixo, local onde está localizada a glândula nos machos da salamandra da família Plethodontidae, que não tem pulmões.



Como parte de um ritual de acasalamento coreografado, este animal lança seu cativante odor na fossa nasal da fêmea, e depois deposita seu pacote de esperma no solo, para que ela o recolha, se estiver receptiva. Os feromônios aumentam a receptividade da fêmea e fazem com que o acasalamento aconteça mais rapidamente.



Aparentemente, o amor não tem um aroma muito agradável para algumas espécies.



Glândulas venenosas e sensores de calor



Os viperídeos, que estão espalhados por quase toda a América, Europa e Ásia, dobram o número de órgãos que nos faltam, nos quais estão incluídas as glândulas venenosas e um detector térmico no rosto, entre a fossa nasal e os olhos.



Estes detectores captam a radiação infravermelha e são os encarregados de ajudá-los a sentir sua presa na escuridão, de uma distância curta, como 60 centímetros, conforme explica Gibbons.



Esta habilidade é extremamente benéfica para estes répteis.



Bolsa copulatória



Este órgão, parecido com um estômago, é encontrado no sistema reprodutor das borboletas fêmeas.



A bolsa copulatória digere nutrientes no espermatóforo, uma cápsula de esperma que o macho passa à fêmea durante o acasalamento.



Órgão de Bidder



A maioria dos sapos, tanto machos quanto fêmeas, têm este “ovário rudimentar”, conforme explica Gibbons. Se um macho perde os testículos, seu órgão de Bidder cresce. Em um dado momento, acreditava-se que este órgão era uma estratégia de apoio para a reprodução. Ele também cresce quando os níveis de testosterona estão baixos.



Apesar disso, sua utilidade ainda não foi desvendada.



Cláspers



Os cláspers são órgãos parecidos com o pênis que os tubarões macho utilizam para transportar o fluído seminal para o ventre das fêmeas. Em algumas espécies os cláspers são sustentados por protuberâncias espinhosas.



Os cláspers também podem ser apêndices que os machos de algumas espécies de insetos usam para manter as fêmeas no mesmo lugar, durante o acasalamento. No caso das libélulas, por exemplo, os machos têm cláspers afiados na ponta de seus corpos segmentados, que se encaixam na parte traseira da cabeça das fêmeas no momento do acasalamento.