Prefeita de Itaguatins realiza audiência pública e revela situação em que encontrou o município

Veja abaixo, invetário de fotos, que conforme a comissão encontrou bens do município

A audiência contou ainda com a participação dos vereadores do município, podendo a comunidade presente realizar perguntas e questionamentos à equipe da nova gestãoA prefeita de Itaguatins, Ivoneide Barreto, encerrando o seu segundo mês de mandato à frente do Poder Executivo municipal, realizou nesta quinta-feira, dia 23, no Clube Samurai, uma audiência pública para apresentar um balanço destes primeiros dias de mandato e levar a público a situação em que encontrou o município e, principalmente, o patrimônio público, ao tomar posse para o seu terceiro mandato no cargo.Com a participação de uma equipe de profissionais, que incluía advogados, contadores e auxiliares próximos, o evento teve a participação da comunidade e apresentou aos munícipes uma espécie de “raio-x” do atual cenário de Itaguatins, com o registro e diagnóstico da situação financeira dos órgãos públicos, frotas de veículos e patrimônio municipal, realizado pela equipe de profissionais durante o período de transição.Na oportunidade, o contador Adiel Feitosa apresentou um quadro financeiro preocupante, em razão de dívidas com o funcionalismo público, Energisa, consignados e Receita Federal do Brasil, totalizando um débito de R$ 6.431.413,82 (seis milhões quatrocentos e trinta e um mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos).Em entrevista ao portal, o advogado Juvenal Kleiber disse que que o município tomará as medidas judiciais cabíveis, ajuizando ações de improbidades administrativas contra o ex-prefeito com o intuito de restituir possíveis prejuízos ao erário público. Já o contador Adiel Feitosa avaliou como “muito triste” a atual situação. Conforme ele, a prefeita já poderia iniciar o mandato construindo obras e fazendo o planejamento para desenvolver a cidade, caso a situação fosse outra. “No momento, temos que agir com muita cautela. Há muitos entraves, mas devemos buscar grandes soluções”, disse.Apesar das dificuldades oriundas da gestão passada, a prefeita conseguiu dentro do mês fevereiro pagar os salários referentes a janeiro e fevereiro, no dia 23. Ela encerrou o evento afirmando que “apesar das dificuldades, nos empenharemos ao máximo para fazer o melhor pelo nosso povo e pela nossa cidade e em nenhum momento deixarei do honrar todos os compromisso legais, principalmente os relacionados ao pagamento do funcionalismo público”.