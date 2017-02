PM apreende duas armas de fogo e 109 pedras de crack em Barrolândia e Palmas

No domingo, 05, a Polícia Militar do 8º Batalhão (BPM) prendeu um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo em Barrolândia. Por meio de uma denúncia, os policiais receberam a informação de que o autor possuía uma arma em seu veículo. Foi feita busca no automóvel e localizado um revólver calibre 32, cor preta, sem munições. O autor e a arma foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil em Miracema, e segue à disposição da Justiça.



Já em Palmas, na mesma data, policiais militares do 6º BPM detiveram dois acusados de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma no Aureny II. Durante patrulhamento, a Polícia Militar apreendeu em poder dos autores uma arma de fogo artesanal tipo pistola, calibre 38, com duas munições intactas calibre 38, 109 pedras de substância análoga ao crack, dois aparelhos celulares, R$ 585,00 em dinheiro, uma moto Honda CG 125, na cor preta, placa de Palmas. Uma garota de 17 anos foi apreendida e um jovem de 22 anos foi preso em flagrante. Os envolvidos, o entorpecente e demais objetos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Palmas para os procedimentos legais cabíveis.