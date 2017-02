Tribunal eleitoral adquire novos carros para compor a frota de veículos na região do Bico

Para atender as Zonas Eleitorais do Bico do Papagaio, foram entregues novos veículos oficiais para as cidades de Tocantinópolis, Araguatins, Itaguatins, Xambioá e Augustinópolis.



Os veículos chegam em um importante momento para o TRE-TO pois, foi iniciado no último dia 1º de fevereiro a etapa final da Biometria no Tocantins, integrando 17 Zonas Eleitorais, envolvendo 65 municípios de diferentes e distantes localidades.



“Ano passado passamos por cortes orçamentários significativos, já que o país encontra-se numa recessão por causa da crise, mas mesmo assim as secretarias e os cartórios eleitorais se empenharam na economia de recursos, como energia e água e, assim conseguimos remanejar os recursos a fim de renovar a frota de veículos da Justiça Eleitoral do Tocantins”, explicou a presidente, desembargadora Ângela Prudente.





O chefe de cartório da 12º ZE de Xambioá, Jarbas Mendonça, conta que o veiculo utilizado na Zona é insuficiente para carregar todo o material do kit biométrico, e a aquisição de um veículo maior e mais espaçoso era uma reivindicação antiga. “Agora o novo veículo irá atender melhor os municípios, pois, vamos ter itinerante em março e abril”, explicou.







Veículo: Duster





9ª ZE de Tocantinópolis



10ª ZE de Araguatins



11ª ZE de Itaguatins



12ª ZE de Xambioá



21ª ZE de Augustinópolis