Prefeitura de São Sebastião promove o 1º Eco Bike

Aproximadamente 150 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos percorreram mais de 7 km da zona rural do município de São Sebastião em uma aventura prá lá de divertida. O 1º Eco Bike, promovido pela prefeitura e organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente uniu integração ambiental como meio de despertar nos participantes sentimento de preservação do meio ambiente, esporte e lazer.Conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Genisia Paulo, o evento foi um momento oportuno para que muitas pessoas tomasse contato direto com a natureza, respirando ar mais fresco e menos poluído do meio rural. “Este evento e outros como este, termina despertando em todos um sentimento de respeito pela natureza, e consequentemente motivando a preservação ambiental”, disse ela. O evento também teve apoio da Secretaria de Saúde do município, comandada por Nalva Borge e aconteceu no sábado, dia 19.O prefeito Professor Adrianos, com algumas das muitas crianças que participaramdo eventoO contato direto com a natureza na zona rural foi o roteiro da Eco BikeJovens se sentiram atraídos pela aventuraO magestoso rio Tocantins, neste periodo de muita chuva, fez parte do cenário exuberante